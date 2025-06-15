В Анкаре отрицают, что Эрдоган носит обувь за тысячи евро

В администрации Эрдогана отрицают, что политик носит обувь за €5,5 тысячи

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отрицает, что политик носит обувь иностранного бренда за €5,5 тысячи. Об этом заявил Центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента, передает РИА Новости.

В центре назвали сообщение о дорогостоящей обуви президента «продуктом дезинформации».

В администрации Эрдогана рассказали, что турецкий лидер носит обувь отечественного производителя. «Поэтому обувь не имеет никакого отношения ни к заявленному бренду, ни к цене», — говорится в заявлении.

Центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям турецкой администрации добавил, что президент поддерживает шаги по укреплению турецкого производства и устранению иностранной зависимости.

12 июня сообщалось, что президент Турции планирует перестановки в кабинете министров и пересмотр системы управления, когда ряд государственных ведомств могут быть разделены или объединены между собой.

Ранее Лукашенко придумал подарок для Путина.