Лукашенко придумал подарок для Путина

Во время поездки в Гродненскую область и посещения цеха по производству сыров у президента Белоруссии Александра Лукашенко родилась идея подарка российскому коллеге Владимиру Путину. Видео опубликовал близкий к пресс-службе политика Telegram-канал «Пул Первого».

На кадрах главе государства показали сыр «Президентский». На головке было помещено изображение официальной резиденции Лукашенко — Дворца Независимости. Политик попросил изобразить на сыре Кремль, чтобы он мог подарить его Путину, когда тот приедет в конце месяца. Сотрудники цеха пообещали сделать, как он скажет.

В конце мая генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лам во время визита в Минск подарил Лукашенко его портрет из драгоценных камней. Белорусский лидер вручил гостю набор шоколада и набор различных белорусских продуктов. Он также назвал То Лама своим хорошим другом и принял его приглашение посетить Вьетнам. По словам Лукашенко, политики откровенно и обстоятельно обсудили актуальные вопросы и перспективы дальнейшей работы.

Ранее выяснилось, что Эрдоган подарил Путину на день рождения.