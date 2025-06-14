На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко придумал подарок для Путина

Лукашенко решил подарить Путину белорусский сыр с Кремлем

Во время поездки в Гродненскую область и посещения цеха по производству сыров у президента Белоруссии Александра Лукашенко родилась идея подарка российскому коллеге Владимиру Путину. Видео опубликовал близкий к пресс-службе политика Telegram-канал «Пул Первого».

На кадрах главе государства показали сыр «Президентский». На головке было помещено изображение официальной резиденции Лукашенко — Дворца Независимости. Политик попросил изобразить на сыре Кремль, чтобы он мог подарить его Путину, когда тот приедет в конце месяца. Сотрудники цеха пообещали сделать, как он скажет.

В конце мая генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лам во время визита в Минск подарил Лукашенко его портрет из драгоценных камней. Белорусский лидер вручил гостю набор шоколада и набор различных белорусских продуктов. Он также назвал То Лама своим хорошим другом и принял его приглашение посетить Вьетнам. По словам Лукашенко, политики откровенно и обстоятельно обсудили актуальные вопросы и перспективы дальнейшей работы.

Ранее выяснилось, что Эрдоган подарил Путину на день рождения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами