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СМИ стало известно, что Эрдоган планирует перестановки в кабмине страны

Türkiye: Эрдоган планирует перестановки в кабмине и в системе их управления
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Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает перестановки в кабинете министров и пересмотр системы управления, когда ряд государственных ведомств могут быть разделены или объединены между собой. Об этом сообщает турецкая проправительственная газета Türkiye, ссылаясь на информацию представителя телеканала TGRT Haber в Анкаре Фатиха Атика.

«На повестке дня — разделение некоторых министерств: министерство окружающей среды, министерство культуры и туризма, министерство сельского и лесного хозяйства, урбанизации и изменения климата. Эти три министерства объединятся между собой», — сказал Атик.

В публикации Türkiye говорится, что Эрдоган, который не делал таких шагов после генерального съезда партии, вмешается в кабинет министров в ближайшем будущем.

До этого посол США в Анкаре Томас Баррак заявил, что Турция сможет организовать встречу президентов России, Турции, Украины и США.

Ранее сообщалось, что Украина готова сделать большие шаги к миру с Россией.

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