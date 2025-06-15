В Турции сообщили о телефонном разговоре Лаврова и Фидана

РИА Новости: Лавров и Фидан обсудили конфликт между Израилем и Ираном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

«В ходе беседы обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также возможные глобальные и региональные последствия этой напряженности», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что Фидан в ходе разговора назвал дипломатию единственным способом завершить конфликт и решить вопрос ядерной деятельности Ирана. По словам турецкого министра, сложившаяся ситуация вызывает беспокойство.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине предрекли подорожание импортного газа из-за ударов по Ирану.