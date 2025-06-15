На Украине предрекли подорожание импортного газа из-за ударов по Ирану

Бывший глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана могут привести к подорожанию газа в Европе.

Он напомнил, что Израиль начал уничтожать беспилотниками иранскую газовую инфраструктуру.

«Это окажет существенное влияние на баланс и, следовательно, цену в большую сторону природного газа в Европе», — написал Коболев.

По его словам, Иран поставлял газ в Турцию, а та перепродавала его в Евросоюз.

До этого стало известно, что израильская разведывательная служба «Моссад» в рамках подготовки к атаке на Иран тайно провозила в республику запчасти для сборки беспилотников. Подготовка к операции велась на протяжении нескольких лет. В рамках работы «Моссад» изучал расположение комплексов противовоздушной обороны (ПВО) и ракетных пусковых установок. Также израильские агенты тайно провозили на территорию Ирана запчасти для беспилотников, после чего собирали их на месте, отметили журналисты.

Ранее Иран попросил Кипр передать послания Израилю.