Глава МИД Китая заявил о неприемлемости ударов Израиля по Ирану

Глава МИД Китая Ван И призвал имеющие влияние на Израиль страны предпринять меры, чтобы добиться установления мира. Об этом сообщает ТАСС по итогам разговора Ван И с израильским коллегой Гидеоном Сааром.

«Китай отчетливо выступает против нарушения международного права Израилем, который применил силу в отношении Ирана», — заявил глава МИД Китая.

По его словам, удары еврейского государства по Ирану неприемлемы в условиях поиска политического решения проблемы иранской ядерной проблемы. Он подчеркнул, что израильские атаки на ядерные объекты создали опасный прецедент с потенциально катастрофическими последствиями.

До этого Китай выступил против посягательств на суверенитет и безопасность Ирана после начала израильской операции.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.