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Президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля

Пезешкиан на встрече с лидером ХАМАС Ханией заявил о скором уничтожении Израиля

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Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел в Тегеране встречу с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией, на которой выразил уверенность, что конфликт группировки с Израилем «закончится уничтожением» последнего. Слова политика приведены на сайте его администрации.

По словам Пезешкиана, иранский народ «всегда ненавидел преступления и агрессию сионистского режима», Израиля. Он подчеркнул, что сопротивление палестинского народа против этих преступлений является поводом для гордости.

«И мы уверены, что эта борьба закончится окончательной победой народа Палестины и освобождением палестинской земли, а также уничтожением сионистского режима», — сказал президент Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее иранский посол назвал спектаклем реакцию Израиля на удар по Голанским высотам.

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Конфликт Ирана и Израиля
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