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Китай выступил против посягательств на суверенитет и безопасность Ирана

МИД КНР: Китай выступает против покушения на безопасность и целостность Ирана
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Thomas Peter/Reuters

Китай крайне обеспокоен серьезными последствиями, которые может повлечь за собой атака Израиля на Иран. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства КНР Линь Цзянь, передает CNN.

«Китай выступает против любого посягательства на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, а также против действий, которые ведут к эскалации напряженности или расширению конфликта. Резкое возобновление напряженности в регионе не отвечает ничьим интересам», — заявил он.

Представитель МИД Китая заявил, что Пекин призывает заинтересованные стороны приложить больше усилий для содействия региональному миру и стабильности и недопущения дальнейшей эскалации ситуации.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по объектам в нескольких населенных пунктах, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и жилые комплексы, в которых находились представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На этом фоне верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он рассказал, что в результате атак не стало нескольких ученых и командиров. В то же время Хаменеи сообщил, что дал «свободу действий» иранским войскам в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее в России назвали удар Израиля «пощечиной» Ирану.

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Израиль атаковал Иран
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