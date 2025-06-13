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Постпред Израиля назвал цель операции против Ирана

Израиль нацелен добиться прекращения разработки баллистических ракет Ираном
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Global Look Press

Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что еврейское государство намерено добиться прекращения разработки Ираном баллистических ракет, а не только ядерной программы. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Данон утверждает, что Тегеран планировал нападение на Израиль.

«Израиль обнаружил убедительные доказательства, что иранский режим планировал внезапное нападение, координируясь со своими прокси-группами», — говорится в сообщении», — заявил он.

По его словам, власти Ирана «планировали вторжение со всех сторон, с тысячами террористов и тысячами снарядов».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что израильская военная операция против Ирана планировалась еще с ноября 2024 года и изначально была намечена на конец апреля. Во время своего обращения Нетаньяху продемонстрировал лист с приказом о ликвидации иранской ядерной программы.

В ночь на 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана, нанеся удары по объектам в нескольких населенных пунктах Исламской Республики. В том числе целью стала штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

Ранее Трамп заявил, что в Иране захотели поговорить с ним после удара Израиля.

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