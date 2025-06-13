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Нетаньяху раскрыл, как долго готовилась операция против Ирана

Нетаньяху: операция Израиля против Ирана планировалась полгода
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Eduardo Munoz/Reuters

Израильская военная операция против Ирана планировалась еще с ноября 2024 года и изначально была намечена на конец апреля. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет ТАСС.

Во время своего обращения Нетаньяху продемонстрировал лист с приказом о ликвидации иранской ядерной программы.

«На самом деле этот приказ я дал руководству оборонных структур более шести месяцев назад, 24 ноября. Я держу его здесь», — пояснил он.

В ночь на 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана, нанеся удары по объектам в нескольких населенных пунктах Исламской Республики. В том числе целью стала штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

Позже глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами сообщил, что ядерный объект в Натанзе не понес значительного ущерба в результате израильских атак.

Ранее Трамп заявил, что в Иране захотели поговорить с ним после удара Израиля.

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Израиль атаковал Иран
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