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Израиль назвал операцию против Тегерана «Ам КеЛави»

Израиль назвал операцию против Ирана «Ам КеЛави»
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Idf Spokesperson/Global Look Press

Израиль назвал операцию против Ирана «Ам КеЛави» («Нация, как лев»). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщила израильская газета The Jerusalem Post, десятки израильских истребителей приняли участие в первой волне ударов по десяткам военных целей и иранским ядерным объектам рано утром в пятницу.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), у Ирана достаточно урана, чтобы создать ядерное оружие в течение нескольких дней.

Предварительно сообщается, что атака началась с точечных подрывов иранских военных чиновников.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац после атаки на Иран объявил чрезвычайное положение. По всей стране звучат сирены воздушной тревоги.

По информации Axios, администрация президента США Дональда Трампа уведомила израильское правительство, что страна не будет напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по Ирану.

Ранее в Тегеране заявили о готовности к войне и пригрозили ответом.

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Конфликт Ирана и Израиля
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