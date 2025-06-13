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Трамп заявил, что в Иране захотели поговорить с ним после удара Израиля

Трамп заявил, что представители Ирана стали звонить ему после ударов Израиля
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана стали звонить ему после ударов Израиля по ядерным объектам и предлагать заключить сделку. С таким заявлением он выступил в эфире NBC.

«Они упустили возможность заключить сделку. Теперь у них может быть еще одна возможность. Посмотрим», — заявил американский лидер.

Отвечая на вопрос журналистов о том, воспользуются ли иранцы этим шансом, Трамп намекнул, что их инициатива к диалогу указывает на эту возможность. При этом он отметил, что многих из тех, кто вел диалог с США до этого, уже нет в живых.

До этого Трамп заявил, что дал Ирану шанс заключить сделку, но Тегеран этого не сделал. По мнению президента Соединенных Штатов, теперь последствия отказа от сделки для Тегерана будут «гораздо хуже любых его ожиданий».

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация как лев»), направленной на нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Натанзу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Позднее в Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявили, что в результате ударов Армии обороны Израиля был поврежден ядерный объект в Натанзе. Сообщалось, что в результате атаки ни химического, ни радиационного заражения не произошло. Утечек на объекте также нет.

Ранее Трамп напомнил Ирану о своем ультиматуме по ядерной сделке.

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