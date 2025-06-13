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Еврокомиссия подтвердила дату презентации законопроекта по отказу от газа из России

ЕК подтвердила, что проект по отказу от газа из РФ будет представлен в июне
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Vladislav Culiomza/Reuters

Еврокомиссия (ЕК) представит в июне законопроект о поэтапном прекращении к 2027 году поставок в Европейский союз российского газа. Об этом заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС.

«Презентация (законопроекта) предусмотрена в июне», — подтвердила представитель Еврокомиссии.

Итконен добавила, что в течение всего мая шли дискуссии и дебаты по этому предложению о дорожной карте. Представитель ЕК отметила, что для Евросоюза «это нормально», отвечая на вопрос о возражениях Венгрии.

Незадолго до этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова вступить в битву с Еврокомиссией, чтобы не допустить полного отказа от российских энергоносителей к концу 2027 года. Глава венгерского правительства подчеркнул, что это предложение уничтожит венгерскую экономику.

6 мая агентство Reuters сообщило, что ЕК предложила запретить закупки российского газа к концу 2027 года. Представленная комиссией «дорожная карта» предполагает введение запрета на новые сделки по импорту топлива уже в текущем году. При этом ожидается, что через два года в Евросоюзе полностью откажутся от поставок обычного и сжиженного природного газа из РФ по ныне существующим контрактам.

Ранее Орбан назвал «зверя», которого боится Евросоюз.

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