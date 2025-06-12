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Орбан назвал «зверя», которого боится Евросоюз

Орбан назвал правительство Грузии «зверем», которого боится Евросоюз
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Radovan Stoklasa/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал правительство Грузии «зверем», которого боится Европейский союз (ЕС). Об этом пишет портал NewsGeorgia.

По его словам, сегодня все завидуют Грузии на фоне семипроцентного экономического роста. При этом, указал премьер Венгрии, одновременно в стране снижается дефицит бюджета и государственный долг.

«Еще в 2022 году, когда глобальные либералы пытались расшатать ситуацию — и у нас, и у вас — чтобы помешать нашим странам сохранить нынешние правительства… Представьте, что было бы тогда. Но даже сегодня нам по-прежнему приходится сражаться. Потому что для них грузинское правительство — это зверь, с которым Брюссель боится столкнуться лицом к лицу», — сказал Орбан.

Политик указал, что «именно Грузия первой решила сопротивляться», и это чувство близко Венгрии.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Польши Дональда Туска и канцлера Германии Фридриха Мерца за отсутствие дипломатического такта и этикета в связи с их недавним заявлением по случаю Дня независимости Грузии.

В письме, опубликованном посольством Франции в Тбилиси, Макрон, Туск и Мерц поздравили грузинский народ, но одновременно осудили действия властей в отношении СМИ, оппозиции и гражданского общества.

Ранее в Грузии оценили отношения с Евросоюзом.

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