Еврокомиссия хочет запретить российский газ через два года

Reuters: Еврокомиссия предлагает запретить закупки газа РФ к 2027 году

Европейская комиссия предлагает запретить закупки российского газа к 2027 году. Об этом сообщает Reuters.

Дорожная карта ведомства предполагает, что запрет на новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты будет введен к концу 2025 года.

К концу 2027 года также предлагается апретить импорт обычного и сжиженного природного газа из РФ по существующим контрактам.

На данный момент, по данным Reuters, эти планы Еврокомиссии остаются конфиденциальными и могут быть изменены.

До этого представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе сообщал, что Европейская комиссия разработала план прекращения импорта газа из Российской Федерации.

24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские власти в настоящее время не ведут предметных переговоров о возможных поставках газа в страны — члены Европейского союза. Представитель Кремля подчеркнул, что поставки сырья — это «коммерческая история», для воплощения ее в жизнь необходимо наличие продавца и потенциальных покупателей.

Ранее в Европе назвали самую сложную причину для отказа от российского газа.