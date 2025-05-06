Еврокомиссия хочет запретить российский газ через два года

Европейская комиссия предлагает запретить закупки российского газа к 2027 году. Об этом сообщает Reuters.
Дорожная карта ведомства предполагает, что запрет на новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты будет введен к концу 2025 года.
К концу 2027 года также предлагается апретить импорт обычного и сжиженного природного газа из РФ по существующим контрактам.
На данный момент, по данным Reuters, эти планы Еврокомиссии остаются конфиденциальными и могут быть изменены.
До этого представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе сообщал, что Европейская комиссия разработала план прекращения импорта газа из Российской Федерации.
24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские власти в настоящее время не ведут предметных переговоров о возможных поставках газа в страны — члены Европейского союза. Представитель Кремля подчеркнул, что поставки сырья — это «коммерческая история», для воплощения ее в жизнь необходимо наличие продавца и потенциальных покупателей.
Ранее в Европе назвали самую сложную причину для отказа от российского газа.