Орбан объявил о готовности начать битву Венгрии с Брюсселем

Орбан: Венгрия начнет битву с Брюсселем, чтобы не отказываться от ресурсов из РФ

Венгрия готова вступить в битву с Еврокомиссией (ЕК), чтобы не допустить полного отказа от российских энергоносителей к концу 2027 года. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает ТАСС.

Глава венгерского правительства отметил, что 16 июня «начнется серьезная битва», когда в Люксембурге состоится совещание министров энергетики стран Евросоюза.

Основное внимание на совещании будет уделено предложению Европейской комиссии о запрете всем странам Евросоюза приобретать нефть, а также газ и ядерное топливо у России, пояснил Орбан.

«Это предложение убьет венгерскую экономику. Наши семьи уже пострадали от повышения цен на энергоносители за последние два-три года, и я просто не вижу, каким образом они смогут вынести новое финансовое бремя», — подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Накануне президент Эстонии Алар Карис призвал Евросоюз прекратить к 2026 году импорт энергоресурсов из России.

6 мая агентство Reuters сообщило, что ЕК предложила запретить закупки российского газа к концу 2027 года. Представленная комиссией «дорожная карта» предполагает введение запрета на новые сделки по импорту топлива уже в текущем году. При этом ожидается, что через два года в Евросоюзе полностью откажутся от поставок обычного и сжиженного природного газа из РФ по ныне существующим контрактам.

Ранее Орбан назвал «зверя», которого боится Евросоюз.