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Захарова ответила главе МИД Украины, возмутившемуся поздравлениям в адрес России

Захарова: Сибиге стоит огорчаться из-за тел украинцев, которые не принимает Киев
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Максим Блинов/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недовольство главы МИД Украины Андрея Сибиги поздравлениями мировых лидеров с Днем России. В своем Telegram-канале, что разумный человек был бы больше огорчен тем, что его президент не позволяет забирать тела украинцев для их захоронения.

«Нормальный человек сказал бы, что ему «особенно неприятно» было видеть, как рефрижераторы с телами украинцев его хозяин запрещает забирать для достойного погребения. Но нет. Чужая радость вызывает больше расстройства, чем свое горе. Гоголь, конечно, был гением — все описал», — написала Захарова.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил недовольство в связи с тем, что США и другие страны поздравили Россию с Днем России. В частности, госсекретарь США Марко Рубио направил поздравления россиянам по случаю национального праздника. Он подчеркнул стремление к выстраиванию конструктивных отношений с Россией ради достижения мира в Украине и выразил надежду, что урегулирование конфликта приведет к более взаимовыгодным отношениям между США и Россией. Рубио заявил, что «США по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему».

7 июня помощник президента России, глава российской делегации на российско-украинских переговорах Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

Ранее Сибига призвал к разрушительным санкциям против России из-за удара по Киеву.

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