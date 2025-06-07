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Мединский: переговорщики Украины не прибыли на место обмена

Мединский: контактная группа Минобороны РФ находится на границе с Украиной
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Максим Блинов/РИА Новости

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что контактная группа Минобороны РФ находится на границе с Украиной, однако группа переговорщиков Киева даже не прибыла на место обмена. Его слова приводит РИА Новости.

Мединский, говоря о готовности к обмену военнопленными с Украиной, заявил, что Россия всегда держит слово.

Он отметил, что международные СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что Россия находится в полной готовности к работе.

По его словам, Украина неожиданно перенесла «на неопределенный срок» как приемку тел, так и обмен военнопленными с Россией. Москва, отметил глава делегации РФ, призывает Киев соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности по обмену пленными.

По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Москва и Киев договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех», а также телами военных по принципу «6000 на 6000».

Ранее в Киеве заявили, что Умеров и Мединский встретились до начала переговоров в Стамбуле.

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