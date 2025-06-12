Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

Госдеп распространил от имени госсекретаря США Рубио поздравление с Днем России

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Его поздравление распространил Госдеп.

Он подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с Российской Федерацией ради мира с Украиной.

Рубио выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине приведет к более взаимовыгодным отношениям США и России.

«От лица народа Соединенных Штатов хочу поздравить российский народ с Днем России. США по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему», — говорится в поздравлении.

12 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России, отметив высокий уровень отношений двух стран.

Также с Днем России главу российского государства поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

12 июня отмечают один из самых главных государственных праздников – День России. Он символизирует национальное единство, гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны. История праздника начинается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Свое современное название он обрел в 2002 году.

Ранее власти КНДР заявили, что Пхеньян всегда будет с Россией.