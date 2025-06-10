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Глава МИД Украины призвал к «разрушительным санкциям» против России после удара по Киеву

Сибига призвал к разрушительным санкциям против России из-за удара по Киеву
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «сильнейших атаках» ВС РФ по Киеву и Одессе, в связи с чем призвал союзников прямо сейчас ввести «разрушительные санкции» против Москвы. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Россия отвергает любые значимые мирные усилия и должна столкнуться с новыми, разрушительными санкциями. Уже сейчас. Больше нет времени ждать. Энергетика, включая более низкий предел цен на нефть, банковское дело и вторичные санкции являются одними из самых чувствительных сфер», — написал Сибига.

По его словам, рестрикции направлены не только на поддержку Украины, но и необходимы странам Запада. Санкции лишают Россию финансирования, считает глава МИД Украины.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее в Киеве заявили о массированном ударе российских дронов.

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