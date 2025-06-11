В Китае заявили, что не хотят вести торговую войну с США

Госсовет: Китай не хочет вести торговую войну с США, но и не боится сражаться

Китай выступает за экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами и не желает вести торговую войну с ними, при этом Пекин не боится противостояния с Вашингтоном. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, который представляет китайскую сторону на торгово-экономических переговорах с США, передает ТАСС.

«Суть торгово-экономических отношений Китайской Народной Республики и США заключается во взаимной выгоде и обоюдном выигрыше: если Китай и США будут сотрудничать, обе стороны добьются выгоды, если же будут воевать, то пострадают», — сказал он.

Хэ Лифэн отметил, что у торговой войны не будет победителей.

9 июня в Лондоне прошел очередной раунд переговоров на высоком уровне между США и Китаем об устранении противоречий в двусторонней торговле.

Китайскую делегацию возглавил вице-премьер Хэ Лифэн, с американской стороны участвовали министр торговли США Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.

В ЕС заявили, что «не переключатся» на Китай при провале диалога с США.