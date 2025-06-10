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В Совфеде предрекли распад США в XXI веке

Сенатор Пушков: в XXI веке Соединенные Штаты могут стать разъединенными
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Владимир Федоренко/РИА Новости

В XXI веке может произойти распад Соединенных Штатов Америки на фоне внутренних конфликтов. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что в настоящее время в Калифорнии «царят хаос и неуправляемость» из-за антимигрантских рейдов. При этом губернатор штата Гэвин Ньюсом поддержал бунтовщиков, обвинив в произошедшем федеральные власти, подчеркнул Пушков.

«В то время как в Брюсселе мечтают о распаде России, которого не будет, главным кандидатом на распад могут стать США: страна может не выдержать тех мощных расколов, которые сотрясают американское общество. Причем внутренняя конфликтность в США только нарастает», — написал сенатор.

8 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в городе как «мятеж против закона». В настоящее время ситуация в Лос-Анджелесе нормализовалась.

Ранее Трамп заявил, что Лос-Анджелес мог быть стерт с лица земли.

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