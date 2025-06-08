В Лос-Анджелес прибыла нацгвардия США

Национальная гвардия Калифорнии прибыла в Лос-Анджелес 8 июня и была развернута президентом Дональдом Трамп ом после двухдневных протестов сотен демонстрантов против иммиграционных рейдов. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что около дюжины нацгвардейцев были замечены рядом с федеральным зданием в центре города, куда доставляли задержанных во время иммиграционных рейдов.

8 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в Лос-Анджелесе как «мятеж против закона».

Президент США Дональд Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности контролировать ситуацию. В свою очередь, Ньюсом назвал решение президента США Дональда Трампа направить две тысячи бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес для разгона протестов «намеренным подстрекательством».

Ранее Трамп заявил, что в США на протестах запретят носить маски.