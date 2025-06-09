«Это действия диктатора»: Трамп ввел в Лос-Анджелес Нацгвардию, город охватили беспорядки

В Лос-Анджелесе третий день подряд не утихают протесты, вызванные рейдами Иммиграционной и таможенной полиции США. За прошедшую неделю ее сотрудники задержали в городе 118 мигрантов. Из-за этого 6 июня жители Лос-Анджелеса и близлежащих городов Парамаунт и Комптон вышли на улицы. Поначалу протесты носили мирный характер, однако президент США Дональд Трамп решил ввести в город Нацгвардию. Это спровоцировало беспорядки и конфликт с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсоном. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Полиция Лос-Анджелеса сообщила о случаях мародерства в районах, охваченных беспорядками после введения в город Национальной гвардии США.

«Предприниматели сообщают об ограблении магазинов в районе 6-й улицы и Бродвея. Офицеры направляются на место для проведения расследования», — говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.

Беспорядки в Лос-Анджеле вспыхнули накануне — после того, как президент США Дональд Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов Национальной гвардии в город для разгона протестов. Акции были направлены против действий Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США.

«В центре одного из крупнейших городов Америки царили хаос и беззаконие: протесты, которые ранее носили преимущественно мирный характер, переросли в отвратительные беспорядки. Критики Дональда Трампа заявили, что необычное решение президента развернуть войска Национальной гвардии вопреки воле губернатора штата усилило напряженность и вызвало бурю эмоций», — сообщал Sky News.

Как все начиналось

На прошлой неделе ICE задержала 118 человек по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства . Как сообщили в министерстве внутренних дел США, среди них было пятеро членов банд, а также люди, которые в прошлом привлекались к уголовной ответственности за наркоторговлю, нападения, жестокое обращение с детьми, домашнее насилие, ограбления и незаконную миграцию.

6 июня жители Лос-Анджелеса и близлежащих городов Парамаунт и Комптон вышли на улицы, протестуя против действий Иммиграционной и таможенной полиции. Без беспорядков не обошлось — протестующие поджигали автомобили, бросали фейерверки и камни в полицейских, исписывали стены зданий словами «ICE здесь не рады» и блокировали дороги. Однако, как писала газета The Washington Post, наиболее радикальные участники акции сосредотачивались за пределами городской черты Лос-Анджелеса.

Городское полицейское управление заявляло, что протесты в основном носили мирных характер. Губернатор штата Гэвин Ньюсом также отметил, что местные власти держат ситуацию под контролем .

При этом департамент шерифа округа Лос-Анджелес сообщил, что вечером 7 июня арестовал двух человек за нападение на офицеров полиции в Парамаунте после того, как несколько помощников шерифа получили легкие травмы в результате протестов, в том числе от коктейля Молотова. 7 и 8 июня правоохранителям также пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов.

ICE, в свою очередь, обвинила протестующих в том, что они «уничтожили собственность налогоплательщиков вокруг Лос-Анджелеса».

Разногласия властей

Городское управление полиции Лос-Анджелеса в итоге признало, что не скоординировало действия с федеральными властями перед иммиграционными рейдами и не смогло «заблаговременно спланировать действия на случай возможных гражданских беспорядков». Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал акции протеста «мятежом против закона» и раскритиковал начальника полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннела за отказ сотрудничать с федеральными службами в проведении депортаций, заявив, что тот «встал на сторону нарушителей закона».

После второго дня протестов Трамп распорядился развернуть в городе военнослужащих Национальной гвардии. Это стало первым с 1965 года случаем, когда глава Белого дома пошел на такой шаг без запроса губернатора штата.

Глава Пентагона Пит Хегсет допустил, что на помощь нацгвардейцам также могут направить морских пехотинцев, если беспорядки не прекратятся.

Решение президента США раскритиковал губернатор Калифорнии, заявив, что оно «носит целенаправленный подстрекательный характер», а необходимости в силовом подкреплении местной полиции нет. Ньюсом также призвал демонстрантов «никогда не прибегать к насилию» и «высказываться мирно».

«Федеральное правительство берет под контроль Национальную гвардию Калифорнии и размещает 2000 солдат в Лос-Анджелесе — не потому, что не хватает сотрудников правоохранительных органов, а потому, что им хочется зрелища. Не устраивайте им зрелище», — заявил губернатор штата.

Мэр города Карен Басс также потребовала немедленного вывода войск, заявив, что жители Лос-Анджелеса «в ужасе».

Трамп, в свою очередь, заявил, что силовикам удалось подавить беспорядки, и поблагодарил Нацгвардию за хорошо проделанную работу.

«Отличная работа Национальной гвардии в Лос-Анджелесе после двух дней насилия, столкновений и беспорядков... Эти радикальные левые протесты, организованные зачинщиками и часто оплачиваемые возмутителями спокойствия, никто не будет терпеть», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Он также раскритиковал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса, призвав их извиниться за «ужасную работу». Кроме этого, глава Белого дома отметил, что, если они «встанут на пути закона и порядка», им будут предъявлены обвинения.

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«Подстрекательство и провокация насилия, создание массового хаоса, милитаризация городов, аресты оппонентов. Это действия диктатора, а не президента», — заявил в ответ губернатор Калифорнии.

Полиция не справляется

Вечером третьего дня протестов, 8 июня, в Лос-Анджелес уже прибыли около 300 бойцов Нацгвардии. При этом ситуация в городе ухудшилась. Шеф полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннел сообщил, что правоохранители за три дня демонстраций арестовали 56 человек. Кроме этого, он признал, что протесты вышли из-под контроля.

Ньюсом, в свою очередь, обвинил в этом Трампа, заявив, что именно действия президента США, решившего развернуть Национальную гвардию без необходимости, привели к эскалации.

В то же время Sky News сообщил, что к ночи 8 июня многие протестующие разошлись. Этому поспособствовало в том числе то, что полиция Лос-Анджелеса объявила собрание незаконным. Те же, кто все-таки остался, продолжили стычки с полицией.