Трамп заявил, что Лос-Анджелес мог быть стерт с лица земли

Трамп заявил, что без ввода нацгвардии Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли

Президент США Дональд Трамп заявил, что Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен, если бы туда не ввели Национальную гвардию для подавления беспорядков. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Мы приняли отличное решение, направив Нацгвардию на подавление насильственных спровоцированных беспорядков в Калифорнии», — заявил он.

По его словам, если бы этого не было сделано, «Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли».

Также глава государства раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, заявив, что они должны «поблагодарить президента Трампа» вместо того, чтобы утверждать, что федеральная помощь не требовалась.

8 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в городе как «мятеж против закона». В настоящее время ситуация в Лос-Анджелесе нормализовалась.

Ранее Камала Харрис высказалась о беспорядках в Лос-Анджелесе.