Власти США жестко отреагировали на акции протеста в Лос-Анджелесе

В Белом доме назвали мятежом протесты против высылки нелегалов в Лос-Анджелесе

Представители Белого дома расценили акции протеста в Лос-Анджелесе как «мятеж против закона». Такое заявление сделал заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в социальной сети X.

Представитель Белого дома прокомментировал кадры, на которых протестующие окружили центр содержания мигрантов, задержанных Службой иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Он также раскритиковал начальника полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннела за отказ сотрудничать с федеральными службами в проведении депортаций, заявив, что тот «встал на сторону нарушителей закона».

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности контролировать ситуацию. Он предупредил, что федеральные власти могут вмешаться, чтобы навести порядок и остановить протесты, которые назвал «мятежом и мародерством».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что нападения на сотрудников правоохранительных органов не будут терпимы, и власти продолжат высылать нелегалов, представляющих угрозу. Ответственный за безопасность границ Томас Хоман заявил в эфире Fox News, что в город будут введены подразделения Национальной гвардии для стабилизации обстановки.

Министр юстиции Пэм Бонди со своей стороны предупредила, что любое вмешательство в работу полиции, включая действия судей, конгрессменов или обычных демонстрантов, будет караться по закону. Она подчеркнула, что нападавшие на сотрудников ICE понесут ответственность. Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино добавил, что спецслужбы уже задержали несколько человек, подозреваемых в нападениях на федеральных агентов.

20 мая газета The Washington Post сообщила, что администрация Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, в том числе свыше 200 тыс. украинцев, которые находятся в Соединенных Штатах. Под депортацию также могут попасть граждане Судана, Афганистана, Йемена, Ливии и других стран.

Позже Верховный суд США разрешил администрации Трампа депортировать мигрантов, которые въехали в страну по программам, запущенным при Джо Байдене.

На этом фоне в Лос-Анджелесе — одной из важнейших юрисдикций-убежищ в США — начались массовые протесты, которые сопровождаются насильственными действиями.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США продолжат аннулировать визы студентов, участвующих в протестах.