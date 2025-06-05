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В Раде заподозрили Трампа в одобрении российского ответа за атаку на аэродромы

Депутат Рады Мережко: заявление Трампа звучало как поддержка ударов возмездия РФ
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Nathan Howard/Reuters

Заявление лидера США Дональда Трампа после разговора с российским лидером Владимиром Путиным звучало как поддержка потенциальных ударов возмездия Москвы за атаку на аэродромы стратегической авиации. Об этом в беседе с CNN заявил депутат Верховной Рады Алексей Мережко.

«Президент Трамп не сказал что-то вроде: «Владимир, остановись». И это очень тревожно, потому что может показаться, что он дает зеленый свет», — заявил парламентарий.

Он добавил, что опасается, будто Трамп молчаливо одобряет ответные действия России.

Накануне Путин поговорил по телефону с Трампом и обсудил российско-украинский конфликт, а также недавние переговоры в Стамбуле. После разговора американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, что Россия пообещала «дать ответ» на недавнюю атаку Вооруженных сил Украины на российские аэродромы. При этом в своем посте американский лидер не призвал к деэскалации и не воспрепятствовал заявлению Путина.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По ним были запущены FPV-дроны с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. Все террористические атаки были отражены, однако произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, добавили в МО.

Ранее эксперт спрогнозировал эскалацию на полях СВО летом 2025 года.

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