«Полное уничтожение энергосистемы». Какой будет летняя кампания СВО в 2025 году

Вид на Киев во время атаки дронов, май 2025 года

На втором раунде переговоров в Стамбуле Россия и Украина обменялись меморандумами по прекращению огня, а также договорились о новом обмене пленными. Но ни о каком мирном урегулировании конфликта речь пока не идет из-за диаметрально противоположных позиций сторон. Какой будет летняя военная кампания, какие задачи стоят перед российской армией и по каким объектам ВС РФ будут наносить удары — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

С точки зрения стратегии ситуация выглядит следующим образом. Положение Украины сегодня достаточно тяжелое, однако пока ВСУ не потерпели каких-либо катастрофических поражений и разгромов, которые сделали бы продолжение вооруженной борьбы со стороны Киева абсолютно бесперспективным.

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Этим и объясняется неуступчивость украинской стороны на переговорах. К тому же президент Украины Владимир Зеленский пребывает в уверенности, что сможет «забить гол на последней минуте матча». Иными словами, глава Украины убежден, что ситуация на фронтах еще может резко измениться, причем исключительно в его пользу .

В такой обстановке дальнейшая интенсификация боевых действий с обеих сторон в ближайшее время становится просто неизбежной. Последние акции военно-политического руководства в Киеве (удары по аэродромам дальней авиации, попытки подрыва Керченского моста, диверсии на железнодорожных магистралях) делают подобную эскалацию более чем вероятной.

Поэтому кампания с самыми решительными целями становится делом ближайшего будущего. Но надо иметь в виду, что военные действия — не задачник по арифметике. В ходе вооруженной борьбы приходится иметь дело с большим количеством вероятностей и невероятностей, и с высокой степенью достоверности спрогнозировать, что в действительности произойдет, сейчас весьма затруднительно.

Вполне возможно, что стратегическими целями ВС РФ в предстоящей летней кампании будут: разгром сухопутных группировок ВСУ на важнейших направлениях; нанесение поражения стратегическим резервам противника, срыв их перегруппировок; поражение важных объектов экономики, коммуникаций, системы государственного и военного управления противника. В территориальном плане — выход на левый берег реки Днепр.

Результатом летней кампании должно быть склонение военно-политического руководства в Киеве к заключению мирных договоренностей на условиях РФ. По-другому военные конфликты и не ведутся, и действенного результата никаким другим способом, кроме как разгромом противника, добиться нельзя.

Поражение важных объектов экономики Украины вполне может выглядеть как полное уничтожение энергосистемы страны — исходя из недавних аналогичных действий ВСУ в новых российских регионах. В планы по разрушению коммуникаций могут входить удары по железнодорожным магистралям, узловым станциям, мостовым переходам через реку Днепр . Гипотетически не исключены удары по гидротехническим сооружениям на Днепре.

Вместе с тем применять какие-либо формулы к ведению вооруженной борьбы было бы не совсем верно. Война в общие правила решительно не укладывается и ведется исключительно в области неизвестности и случайностей. Поэтому прогнозы, основанные на принципах и формулах, весьма скоро могут быть умножены на ноль суровой действительностью переднего края.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).