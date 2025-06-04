«Киевский режим выродился в террористическую организацию». Путин обсудил Украину с Трампом

Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ, 4 июня 2025 года

Президент РФ Владимир Путин обсудил российско-украинский конфликт и недавние переговоры в Стамбуле с американским лидером Дональдом Трампом, а также с членами правительства, среди которых был представитель российской делегации на встрече Владимир Мединский. Путин обвинил Киев в попытках сорвать переговорный процесс, а также выразил уверенность, что нынешнему украинскому режиму «мир не нужен».

Президент России Владимир Путин созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом. Разговор политиков длился 1 час 10 минут, сообщили в Кремле.

Путин подробно рассказал Трампу об итогах второго раунда российско-украинских переговоров, прошедших в Стамбуле, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Наш президент подробно остановился на содержании переговоров, на их итогах, и подчеркнул, что в целом эти переговоры были полезными», — отметил он.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Украина пыталась сорвать встречу в Стамбуле, «осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по гражданским целям, по мирному населению».

«Это международным правом однозначно расценивается как терроризм и, по нашему мнению, киевский режим, по сути, выродился в террористическую организацию», — сказал Ушаков.

Трамп в свою очередь сообщил Путину, что США не были проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам, рассказал Ушаков. Помощник российского лидера отметил, что российская сторона «не поддалась на провокации, и второй раунд, как известно, состоялся в Стамбуле».

Во время разговора был последовательный перевод, уточнил Ушаков. «Синхрона в ходе телефонных разговоров практически никогда не бывает», — отметил он.

«В завершение беседы оба лидера охарактеризовали состоявшийся обмен мнениями как позитивный и весьма продуктивный», — заключил помощник Путина.

Президенты подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом.

Трамп написал в соцсети Truth Social, что они с Путиным обсудили недавнюю атаку Украины на российские аэродромы, а также другие нападения, «которые совершались обеими сторонами». Сам разговор он назвал «хорошим».

«Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы», — указал республиканец.

«Киеву мир не нужен»

Путин сегодня провел расширенную встречу с кабинетом министров и высказал мнение, что нынешним украинским властям «мир не нужен»: их «волнует только сохранение власти».

«Сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти», — отметил президент РФ.

Политик также выразил уверенность, что решения о терактах ВСУ в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. На фоне огромных потерь на фронте Киев пытается запугать Москву атаками на мирных жителей, подчеркнул он.

«То, что было в Брянске, в Брянской области, — это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом», — указал Путин.

По его словам, украинский политический режим «насквозь прогнил» и «полностью коррумпирован», он не обладает политической культурой и не имеет авторитета. Поэтому непонятно, с кем вести переговоры на высшем уровне.

«Просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить, кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами», — подчеркнул политик.

Подрывы мостов в двух регионах РФ произошли в ночь на 1 июня. В Брянской области часть переправы рухнула на ж/д пути, из-за чего потерпел крушение пассажирский поезд. В Курской области с рельсов сошел грузовой состав.

Переговоры в Стамбуле

Путин также попросил присутствовавшего на совещании главу российской делегации по переговорам с Украиной Владимира Мединского рассказать о результатах встречи в Стамбуле.

Мединский рассказал, что переговоры прошли в двустороннем формате. Делегация РФ передала проект меморандума о мирном урегулировании, который состоял из двух частей. «Первая часть — это условия заключения долгосрочного мира, и вторая часть — условия прекращения огня», — пояснил он.

В целом, по словам переговорщика, украинская делегация подтвердила свою позицию по урегулированию, которая состоит из двух пунктов — 30 или 60-дневного безусловное прекращение огня и подготовка саммита руководителей государств.

«Мы передали вашу позицию, что встреча на уровне глав государств возможна, однако необходима ее содержательная проработка с выходом на результаты, поскольку главы государств должны не прорабатывать детали, а утверждать», — обратился Мединский к Путину.

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Гуманитарный вопрос находился «на обочине» переговоров, добавил он. Стороны согласовали обмен военнопленными, численность которого составит не менее 1 тыс. человек с каждой стороны. Процесс будет запущен 7, 8 и 9 июня. В ходе второго раунда также была достигнута договоренность о создании линии связи между Москвой и Киевом для оперативного решения вопроса о срочной передаче друг другу тяжелораненых военнопленных.

Инициатива дальнейших шагов теперь принадлежит Киеву, «мяч» сейчас на украинской стороне, подчеркнул Мединский.

«По остальным вопросам мяч на их стороне», — констатировал переговорщик.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. В ходе этой встречи стороны обменялись меморандумами с условиями по прекращению огня, а также договорились о новом масштабном обмене пленными, «потолок» которого составит не менее 1000 человек.