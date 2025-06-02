Склад с FPV-дронами в Челябинске проверили силовики. Его связывают с налетами на аэродромы

В Челябинске задержаны арендодатели склада, где могли собирать дроны, использованные при атаках на российские аэродромы. Операция, получившая название «Паутина», охватила пять регионов, впервые затронув Сибирь.

В Челябинске задержаны арендодатели склада, где, предположительно, собирались FPV-дроны, использованные в атаках на российские военные аэродромы. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, помещения в настоящее время пустуют, но специалисты уже начали работу на месте: проводятся исследования, включая забор проб почвы на предмет возможного присутствия взрывчатых веществ. Блогер Сергей Колясников сообщал, что склад сдавался за 350 тыс. рублей.

Как пишет Mash, задержанные арендаторы, предположительно, имеют отношение к организации логистических цепочек, задействованных в недавней атаке беспилотников, вызвавшей резонанс в Сибири.

Атаки на аэродромы и операция «Паутина»

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Российское министерство обороны подтвердило атаки на аэродромы, заявив, что в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, а на остальных аэродромах атаки были отражены. Ведомство также сообщило, что жертв не было, пожары были устранены, а некоторые участники терактов задержаны.

Переговоры в Стамбуле

Атаки произошли на фоне подготовки ко второму раунду переговоров российской и украинской делегаций. Встречу планируется провести 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле.

Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. В состав делегации входят 14 человек, включая представителей министерства обороны, МИД и Верховной рады. Среди главных приоритетов Киева — полное и безусловное прекращение огня и обмен пленными по формуле «всех на всех».

Украина также настаивает на сохранении права на вступление в ЕС и НАТО, отказе от признания утраченных территорий и выплате репараций. Территориальные переговоры предлагается вести только после установления перемирия с опорой на линии до 2014 года. Планируется 30-дневное перемирие с возможностью продления, а также проведение саммита глав государств для закрепления договоренностей.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Москва настаивает на нейтральном статусе Украины, отказе от вступления в НАТО, «демилитаризации» и «денацификации» страны, а также признании Крыма и Донбасса частью России. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, саммит президентов возможен только после согласования всех ключевых вопросов.