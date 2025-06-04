На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп обсудил с Путиным атаку ВСУ по российским аэродромам

Трамп: Россия пообещала ответить на недавнюю атаку Киева по аэродромам
close
AP, Александр Казаков/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что Россия пообещала «дать ответ» на недавнюю атаку вооруженных сил Украины на российские аэродромы. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что 4 июня во время разговора, который длился 1 час 15 минут, лидеры стран обсудили недавнюю атаку Киева.

Трамп назвал беседу с Путиным позитивной, однако «не той, что приведет к немедленному миру».

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимо дождаться итогов расследования по атакам ВСУ перед обсуждением возможных ответных мер.

Ранее в США заявили, что не приняли решения по поводу поддержки Украины в будущем.

Все новости на тему:
Атаки ДРГ на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами