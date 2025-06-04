Трамп обсудил с Путиным атаку ВСУ по российским аэродромам

Трамп: Россия пообещала ответить на недавнюю атаку Киева по аэродромам

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что Россия пообещала «дать ответ» на недавнюю атаку вооруженных сил Украины на российские аэродромы. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что 4 июня во время разговора, который длился 1 час 15 минут, лидеры стран обсудили недавнюю атаку Киева.

Трамп назвал беседу с Путиным позитивной, однако «не той, что приведет к немедленному миру».

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимо дождаться итогов расследования по атакам ВСУ перед обсуждением возможных ответных мер.

Ранее в США заявили, что не приняли решения по поводу поддержки Украины в будущем.