Израиль принял новое предложение Уиткоффа по урегулированию в секторе Газа

Израиль принял новое предложение специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет портал Ynet.

«Израиль принимает план Уиткоффа», — сказал он на встрече с семьями заложников, удерживаемых в секторе Газа.

18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона». По данным ЦАХАЛ, эти действия направлены против «террористических организаций, расположенных в Газе».

В тот же день Уиткофф предложил Израилю и ХАМАС обновленный вариант сделки о прекращении огня в секторе Газа. По информации издания Axios, этот документ предоставляет палестинскому движению гарантии того, что Нетаньяху не сможет объявить о прекращении перемирия в одностороннем порядке и возобновить конфликт, как это произошло в марте этого года.

Кроме того, новое предложение Уиткоффа предусматривает освобождение десяти израильских заложников в обмен на 45-60 дней перемирия, а также освобождение палестинских заключенных».

Ранее в США опровергли сообщения о согласии ХАМАС на прекращение огня.