Армия Израиля начала масштабную наземную операцию в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабные наземные действия в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона». Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«За последний день войска ЦАХАЛ под командованием Южного командования, включая как военнослужащих-срочников, так и резервистов, начали масштабные наземные операции по всей северной и южной части сектора Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что израильские войска по мере необходимости продолжат действовать против террористических организаций, расположенных в секторе Газа.

13 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ в ближайшие дни «со всей мощью» войдет на территорию сектора Газа, чтобы полностью разгромить ХАМАС. Глава правительства добавил, что страна не прекратит боевые действия, пока не добьется победы.

14 мая агентство Maan сообщило, что ХАМАС, израильская сторона и посредники на непрямых переговорах по урегулированию ситуации в секторе Газа пришли к договоренности о возобновлении диалога. При этом в роли основного посредника на предстоящем раунде диалога должны выступить представители США.

Ранее Израиль ликвидировал главу Западной бригады ХАМАС в Ливане.