СМИ: Уиткофф предложил Израилю и ХАМАС новый вариант сделки по Газе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил Израилю и палестинскому движению ХАМАС обновленный вариант сделки о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что новый вариант сделки предполагает, что палестинскому движению будут предоставлены гарантии того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не сможет объявить о прекращении перемирия в одностороннем порядке, а также возобновить конфликт, как это произошло в марте.

По данным издания, новое предложение Уиткоффа схоже с предыдущим, а также предусматривает освобождение 10 израильских заложников в обмен на 45–60 дней прекращения огня и освобождение палестинских заключенных.

Axios утверждает, что Нетаньяху одобрил вариант сделки, но с множеством условий и оговорок. Представители палестинского движения пока не дали положительного ответа.

До этого сообщалось, что ХАМАС готов освободить от семи до девяти израильских заложников при выполнении некоторых условий.

Ранее была названа цель атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.