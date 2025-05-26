Уиткофф опроверг сообщения о согласии ХАМАС на прекращение огня

Уиткофф: ХАМАС не соглашался на прекращение огня

Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф опроверг сообщения, согласно которым палестинское движение ХАМАС согласилось на сделку по освобождению заложников и прекращению огня. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в социальной сети X.

«То, что я увидел от ХАМАС, вызывает разочарование и абсолютно неприемлемо», — сказал Уиткофф.

О согласии ХАМАС на сделку сообщало агентство Reuters. По данным журналистов, новое предложение было получено движением через посредников. Оно включало освобождение десяти израильских заложников в обмен на 70-дневное прекращение огня и частичный вывод войск из сектора Газа.

Накануне США призвали Израиль отложить новую наземную операцию в секторе Газа ради проведения переговоров с ХАМАС. По данным газеты Jerusalem Post, Вашингтон продолжают непрямые переговоры с палестинским движением.

Ранее в США сообщили о плане Израиля по захвату большей части сектора Газа за пару месяцев.