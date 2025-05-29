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В Италии высказались против поставок дальнобойного оружия Украине

Италия не будет снимать ограничения на поставку Украине дальнобойного оружия
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Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Италия не собирается снимать ограничения на поставку Украине дальнобойного оружия. Об этом пишет газета Il Fatto Quotidiano со ссылкой на правительственных чиновников.

«Правительство Италии не намерено отменять ограничение на дальность поставок оружия на Украину, говорят два правительственных чиновника, знакомых с ситуацией», — говорится в сообщении.

Авторы статьи также напомнили, что премьер-министр Джорджия Мелони в июне 2024 года уже критиковала данную возможность.

До этого канцлер Фридрих Мерц сообщал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

28 мая депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что готовность России нанести удар по территории Германии предостережет Берлин от поддержки Украины, в том числе передачи дальнобойных ракет Taurus.

Ранее Зеленский дал обещание Мерцу по Taurus.

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