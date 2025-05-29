Зеленский дал обещание Мерцу по Taurus

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не обсуждать публично поставки ракет Taurus Киеву. Его слова приводит «РБК-Украина».

Зеленский рассказал, что во время встречи с глазу на глаз с канцлером они договорились публично не обсуждать ряд тем, включая возможную передачу Украине ракет Taurus.

«Мы работаем в этом направлении, но я не могу сейчас сообщить никаких подробностей», — сказал Зеленский.

28 мая депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что готовность России нанести удар по территории Германии предостережет Берлин от поддержки Украины, в том числе передачи дальнобойных ракет Taurus.

До этого канцлер Фридрих Мерц сообщал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее в Германии назвали Taurus символом неспособности оказать помощь Украине.