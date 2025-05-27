В Кремле ответили на слова Мерца о дальнобойности оружия для Украины

Песков: Мерц запутал всех словами о снятии ограничений по оружию для Украины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о снятии ограничений по дальнобойному оружию для Украины, изрядно всех запутал, если не запутался сам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Конечно, это все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом», — заявил Песков.

Он добавил, что для Европы — это чрезвычайно опасное решение, которое подразумевает дополнительные шаги к конфронтации. Представитель Кремля подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин четко дал понять, что российская сторона не позволит «хулиганить беспилотниками» по территории страны.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

В ответ на это глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов предупредил Европу, что обстрел российских земель дальнобойным западным оружием может расширить зону конфликта.

Ранее немецкий политик объяснил, почему власти ФРГ засекретили поставки Taurus Киеву.