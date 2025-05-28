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В Госдуме раскрыли, в каком случае Берлин станет «законной целью» ВС РФ

Депутат Соболев: готовность России бить по ФРГ предостережет ее от помощи Киеву
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Готовность России нанести удар по территории Германии предостережет Берлин от поддержки Украины, в том числе передачи дальнобойных ракет Taurus. С таким заявлением в беседе с News.ru выступил депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Соболев.

По его словам, «на уровне дипломатического обмена ударами» предостережения России должны сыграть свою роль, поскольку нужно делать все, чтобы исключить появление ракет Taurus у ВСУ.

«В случае, если ракеты Taurus будут поставлены Киеву, центр изготовления этих ракет, пункт управления, находящийся, в том числе в Германии, будут законной целью российских вооруженных сил. Как только эти ракеты нанесут удар по российской территории, Берлин становится нашей законной целью», — сказал Соболев.

До этого Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским не ответил прямо на вопрос о готовности поставить дальнобойные ракеты Taurus Украине. Он заявил, что ФРГ будет стремиться обеспечить Вооружённые силы Украины «всеми возможностями».

Ранее Медведев назвал Мерца «последышем воевавших в Вермахте родственников».

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