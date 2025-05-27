Лавров назвал естественными ответные удары РФ по территории Украины

Ответные удары по Украине естественны, преступник должен быть наказан. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

«‎Преступник должен быть наказан, и смею вас заверить, Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили, так же как и они прекрасно знают, что в отличие от их ударов наши наносились исключительно по военным объектам и по объектам, которые используются Вооруженными силами Украины», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

27 мая глава внешнеполитического ведомства заявил, что по поводу второго раунда переговоров России и Украины Москва намерена снова обратиться к Турции.

До этого Reuters со ссылкой на источники сообщал, что в России считают пять стран наиболее подходящими для российско-украинских переговоров.

По данным журналистов, для встречи сторон потенциально подходят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Катар, Оман и Турция. Авторы материала отметили, что президент России Владимир Путин неоднократно хвалил их за посредничество в прекращении конфликта.

Ранее в ШОС высказались о переговорах между Россией и Украиной.