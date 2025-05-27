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Лавров назвал естественными ответные удары РФ по территории Украины

Лавров: ответные удары по Украине естественны, преступник должен быть наказан
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Ответные удары по Украине естественны, преступник должен быть наказан. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

«‎Преступник должен быть наказан, и смею вас заверить, Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили, так же как и они прекрасно знают, что в отличие от их ударов наши наносились исключительно по военным объектам и по объектам, которые используются Вооруженными силами Украины», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

27 мая глава внешнеполитического ведомства заявил, что по поводу второго раунда переговоров России и Украины Москва намерена снова обратиться к Турции.

До этого Reuters со ссылкой на источники сообщал, что в России считают пять стран наиболее подходящими для российско-украинских переговоров.

По данным журналистов, для встречи сторон потенциально подходят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Катар, Оман и Турция. Авторы материала отметили, что президент России Владимир Путин неоднократно хвалил их за посредничество в прекращении конфликта.

Ранее в ШОС высказались о переговорах между Россией и Украиной.

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