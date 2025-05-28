Лавров назвал одно из основных условий для урегулирования конфликта на Украине

Возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий Российской Федерации для разрешения конфликта в республике. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 13-й Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что такой статус Украины был торжественно провозглашен в декларации о независимости этой страны, принятой в 1991 году.

Именно это сделало возможным признание Украины в качестве независимого государства Россией и другими странами, подчеркнул Лавров. По его словам, возвращение «к этим клятвенным обещаниям», которые современные власти республики пытались нарушить, является одним из ключевых требований Москвы, которые должны быть удовлетворены в рамках урегулирования, как это и было предусмотрено в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

25 мая в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

Ранее бывший советник Пентагона назвал расширение НАТО причиной спецоперации России на Украине.