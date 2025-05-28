На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров назвал одно из основных условий для урегулирования конфликта на Украине

Лавров: возвращение к внеблоковому и безъядерному статусу Украины — условие РФ
close
Kaan Soyturk/Reuters

Возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий Российской Федерации для разрешения конфликта в республике. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 13-й Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что такой статус Украины был торжественно провозглашен в декларации о независимости этой страны, принятой в 1991 году.

Именно это сделало возможным признание Украины в качестве независимого государства Россией и другими странами, подчеркнул Лавров. По его словам, возвращение «к этим клятвенным обещаниям», которые современные власти республики пытались нарушить, является одним из ключевых требований Москвы, которые должны быть удовлетворены в рамках урегулирования, как это и было предусмотрено в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

25 мая в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

Ранее бывший советник Пентагона назвал расширение НАТО причиной спецоперации России на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами