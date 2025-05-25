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В Литве пристыдили союзников Киева за невыполненные обещания о помощи Украине

Ландсбергис язвительно поинтересовался о сокрушительных санкциях против России
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Hannibal Hanschke/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на фоне массированной атаки ВС РФ по территории Украины язвительно поинтересовался у союзников Киева об обещании передать Taurus и ввести «сокрушительные санкции» против Москвы. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Здравствуйте, извините, что беспокою, но не слышали ли вы что-нибудь о Taurus и тех сокрушительных санкциях? Дайте знать, спасибо», — написал политик.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский после удара ВС РФ по территории республики раскритиковал позицию Соединенных Штатов и других союзников Киева, поскольку их молчание якобы «поощряет» президента России Владимира Путина.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее глава МИД Украины заявил о масштабном ударе и призвал к давлению на Россию.

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