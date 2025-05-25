Зеленский раскритиковал позицию США по Украине: «молчание Америки поощряет Путина»

Украинский лидер Владимир Зеленский после удара ВС РФ по территории республики раскритиковал позицию Соединенных Штатов и других союзников Киева, поскольку их молчание якобы «поощряет» президента России Владимира Путина. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Мир может пойти на уикенд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина. Без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость», — написал Зеленский.

По его словам, в этом вопросе «точно помогут санкции». Он призвал Соединенные Штаты и Европу к решимости. Украинский лидер также заявил, что остановить конфликт можно лишь «давлением на Россию», и потребовал «заставить» Владимира Путина думать о прекращении боевых действий.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ВС РФ осуществили одну из самых массовых атак на территорию республики, и призвал международное сообщество «усилить давление на Россию».

Ранее СМИ усомнились в эффективности санкций Запада против России из-за «опыта Путина».