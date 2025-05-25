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Глава МИД Украины заявил о масштабном ударе и призвал к давлению на Россию

Глава МИД Сибига заявил о масштабном ударе ВС РФ и призвал к давлению на Россию
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ВС РФ осуществили одну из самых массовых атак на территорию республики, и призвал международное сообщество «усилить давление на Россию». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Сибига утверждает, что в течение ночи Россия выпустила сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет. По его словам, такое развитие событий показывает необходимость «полного, безоговорочного и длительного прекращения огня для установления мира».

«Мир должен давить на Россию, чтобы она согласилась на это [прекращение огня]», — написал Сибига.

До этого стало известно, что в пяти украинских городах произошли взрывы. По информации журналистов, взрывы были слышны в Харькове, Чернигове, Киевской области, а также в Киеве, Одессе и Николаеве.

24 мая командующий Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что системы противовоздушной обороны Patriot стали реже сбивать российские ракеты из-за их модернизации.

Ранее в Госдуме объяснили активизацию атак дронов ВСУ на Россию.

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