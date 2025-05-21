Рубио заявил о пересмотре статуса движения «Талибан» в США

В США пересматривается статус движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) как террористической организации на фоне освобождения американцев в Афганистане. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет РИА Новости.

На слушаниях в нижней палате конгресса у Рубио спросили, признают ли американские власти «Талибан» «иностранной террористической организацией» (FTO).

«Я полагаю, что этот статус сейчас снова пересматривается, поскольку, как вы знаете, за последние несколько недель мы добились определенного успеха в освобождении некоторых задержанных американцев», — ответил он.

Сейчас «Талибан» имеет в США террористический статус — Specially Designated Global Terrorist (SDGT). Если организация будет внесена в список FTO, то это обернется для нее более жесткими юридическими последствиями.

15 мая Трамп во время своего выступления перед военнослужащими военной базы США Аль-Удейд в Катаре заявил, что США сохранят за собой базу «Баграм» в Афганистане. После этого афганский замминистра иностранных дел Мухаммад Наим Вардак сказал, что Афганистан считает несуразным заявление Трампа о желании вернуться на авиабазу «Баграм».

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России, который действовал с 2003 года. При этом в списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ, «Талибан» остался.

Ранее сообщалось, что талибы отказались вернуть США оружейный арсенал стоимостью $7 млрд.