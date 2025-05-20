В Афганистане раскритиковали заявление США о планах вернуться на базу «Баграм»

В Афганистане назвали несуразными слова Трампа о возвращении на базу «Баграм»

Афганистан считает несуразным заявление руководства США о желании вернуться на авиабазу «Баграм». Об этом заявил в интервью РИА Новости афганский замминистра иностранных дел Мухаммад Наим Вардак.

«Это несуразная постановка вопроса», — сказал Вардак, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о намерении его страны сохранить эту базу.

15 мая Трамп во время своего выступления перед военнослужащими военной базы США Аль-Удейд в Катаре заявил, что США сохранят за собой базу Баграм в Афганистане.

В начале августа 2021 года исламистское радикальное религиозно-политическое движение «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) активизировало наступление на правительственные силы Афганистана. 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В течение двух недель граждан стран Запада и сотрудничавших с ними местных жителей активно эвакуировали. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

Ранее сообщалось, что брошенные в Афганистане иностранные военные базы будут превращены в деловые и торговые центры для содействия экономическому росту страны.