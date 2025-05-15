Трамп рассказал о судьбе американской базы Баграм в Афганистане

США сохранят за собой базу Баграм в Афганистане. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп во время своего выступления перед военнослужащими военной базы США Аль-Удейд в Катаре, его слова приводит РИА Новости.

«Мы сохраним авиабазу Баграм», — сказал он.

В апреле сообщалось, что на стене бывшего посольства Соединенных Штатов в афганском Кабуле появился баннер с антиамериканской надписью.

США ввели войска в Афганистан в 2001 году после терактов 11 сентября. Целью называлась группировка «Аль-Каида» (организация запрещена в России), которую признали ответственной за нападения. Первое соглашение о сворачивании миссии в 2020 году было подписано Дональдом Трампом. Вывод войск состоялся в 2021 году при Джо Байдене. После ухода американских военных власть в Афганистане захватило движение «Талибан» (организация запрещена в России).

13 января 2025 года теперь уже бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден принял верное стратегическое решение по выводу войск из Афганистана три года назад, и история положительно оценила это решение.

Ранее сообщалось, что в Афганистане из тюрем выпустили около 2,5 тысячи заключенных.