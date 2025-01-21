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В Талибане отказались вернуть США оружейный арсенал

Bloomberg: в Талибане отказались вернуть США оружейный арсенал стоимостью $7 млрд
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Ebrahim Noroozi/AP

В Талибане (организация запрещена в России) отказались вернуть США оружейный арсенал стоимостью $7 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

По данным источника агентства в Кабуле, режим талибов требует, чтобы США предоставили им более современное оружие для борьбы с ИГИЛ (организация запрещена в России) в обмен на оставленное американскими военными при поспешном выводе сил из Афганистана. С призывом вернуть американский арсенал к талибам обращался президент США Дональд Трамп.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США пытаются вернуть свое военное присутствие в Афганистане.

«Талибан»* объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы* захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее власти Афганистана заявили, что не менее 10% населения являются наркоманами.

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