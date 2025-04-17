В России приостановили запрет деятельности движения «Талибан»

Верховный суд временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в РФ

Верховный суд Российской Федерации временно приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ удовлетворено», — объявил судья Олег Нефедов.

Как стало известно из сообщения пресс-службы ВС РФ, иск был подан генеральным прокурором России. Слушание состоялось в закрытом режиме.

1 апреля глава политбюро талибов и афганский посол в Катаре Сухейль Шахин заявил, что приостановка запрета движения «Талибан» отвечает интересам России и Афганистана.

Накануне стало известно, что Генпрокуратура просит Верховный суд (ВС) приостановить действие запрета афганской группировки «Талибан» в РФ.

В конце декабря российский президент Владимир Путин подписал закон, который утвердил возможность временной приостановки запрета деятельности террористической организации.

Ранее в Афганистане высказались про альтернативу талибам.