На Украине готовятся передать России политзаключенных

На Украине предложили политзаключенным попасть в список обмена пленными с РФ

В следственных изоляторах (СИЗО) Украины начали предлагать политическим заключенным стать частью обмена пленными с Российской Федерацией в формате «1000 на 1000». Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в адвокатском сообществе.

Такие предложения поступают заключенным по статьям украинского законодательства о государственной измене, сепаратизме и коллаборационизме. По данным издания, кто-то согласился.

Адвокаты рассказали, что задержанные по таким статьям в основном это те, кто был задержан за поджог автомобилей, фотографирование и видеосъемку военных объектов или те, кого «тупо подставили».

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Россию представляли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Как рассказал Мединский, Москва «в целом удовлетворена результатами» встречи. В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Ранее Путин заявил о готовности России работать над меморандумом с Украиной.